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وزير "شؤون النواب": مصر ستحتفل بالعام الجديد رغم المحاولات اليائسة للإرهاب

09:01 م الجمعة 29 ديسمبر 2017
وزير "شؤون النواب": مصر ستحتفل بالعام الجديد رغم المحاولات اليائسة للإرهاب

عمر مروان

كتب- أحمد علي:

قدم المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، التحية ليقظة رجال الشرطة التي حالت دون وقوع حادث إرهابي كبير في كنيسة مارمينا بحلوان.

وأكد مروان، في بيان له الجمعة، أن قوات الشرطة تصدت للإرهابيين، واختلط دماء المسلمين والمسيحيين لحمايتها من أعداء الدين، قائلًا: "رغم هذه المحاولات اليائسة للإرهاب ستحتفل مصر بالعام الجديد وعيد الميلاد المجيد".

وأضاف مروان: "كل شهيد و مصاب يزيد من صلابة جدار الوحدة ضد الرجعية، ويجدد عزيمة من حديد لمواجهة دعاة الشر وأعداء الإنسانية"، متابعًا: "نترحم على الشهداء، وندعو للمصابين بالشفاء، ونحمي الكنائس بالدماء، ليفرح الأشقاء بالعيد، ولتحيا مصر بأبنائها الأوفياء".

وكان هجوم إرهابي استهدف كنيسة مارمينا بمنطقة حلوان، اليوم الجمعة، أدى إلى استشهاد 9 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

عمر مروان مجلس النواب الإرهاب كنيسة حلوان

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