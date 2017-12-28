المتحدث العسكري: استشهاد ضابط و5 مجندين.. ومقتل 3 تكفيريين بسيناء

(مصراوي):

تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميداني، اليوم الخميس، من القضاء على 3 تكفيريين بحوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر وعدد من العبوات الناسفة، وتدمير 4 عربات خاصة بالعناصر التكفيرية ومقتل من بداخلها.

وقال المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعي، في بيان له اليوم، إن عبوة ناسفة انفجرت فى إحدى المركبات الخاصة بالقوات المسلحة أثناء مداهمة إحدى البؤر الإرهابية نتج عنها استشهاد ضابط و5 مجندين آخرين.

ونعت القوات المسلحة شهداءها الأبرار داعية الله- عز وجل- أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.