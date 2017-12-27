"القوى العاملة" تكشف تفاصيل وفاة المصري المعتدى عليه بالأردن

كتبت- عايدة رضوان:

أعلنت وزارة القوي العاملة وفاة المواطن المصري، علي السيد مرسي، مساء اليوم الأربعاء، والذي تعرض للاعتداء بالضرب من قبل عدد من المواطنين الأردنيين، وسيتم إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالمتوفي صباح الغد.

جاء ذلك في تقرير عاجل لوزير القوى العاملة، محمد سعفان، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالأردن.

وكلف وزير القوى العاملة، المستشار العمالي أشرف الحرايري، بمتابعة إجراءات نقل جثمان المواطن المصري، فضلا عن متابعة مستحقاته وتأميناته، وإبلاغ زوجته وأبنائه المتواجدين بالأردن خالص العزاء، وأن السفارة ومكتب التمثيل العمالي سوف يتابعون نتائج آخر التحقيقات في القضية المعروضة حاليا على المدعي العام للتحقيق فيها.

كان الوزير يتابع حالة المواطن علي السيد مرسي أولا بأول تليفونيا ومن خلال مكتب التمثيل العمالي، وكانت حالته حتي أمس خطيرة، وفي غيبوبة، مع استجابة بسيطة للمؤثرات الخارجية، والحدقتان متجاوبتين للضوء، ومازال بقسم العناية بمستشفى جبل الزيتون، على جهاز التنفس الاصطناعي، وقد زاره وزير العمل الأردني علي الغزاوي، وأبلغ أهله بتحمل الأردن تكاليف العلاج كاملة.

يذكر أن جميع المشتركين في الاعتداء علي المصري تم القبض عليهم، وتحويل القضية للمدعي العام للتحقيق، حيث إن الموضوع كان خلافًا حول٢٠٠٠ دينار بين المجني عليه والجاني لشراء سيارة.