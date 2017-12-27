البابا تواضروس: أتمنى أن يكون العام الجديد خيرًا وسعادة على مصر

القاهرة- أ ش أ:

تمنى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن يكون العام الجديد عام خير وسعادة على مصر وكل شعبها، منوها بـ"ضرورة أن نشكر الله على كل ما صنعه معنا في العام الماضي سواء على المستوى الشخصي أو الجماعي".

وتحدث البابا تواضروس الثاني- خلال عظته الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس الأنبا بيشوى بالأنبا رويس بالعباسية، بحضور عدد من أساقفة المجمع المقدس والآباء الكهنة والشمامسة والشعب- حول بعض القيم التى يجب أن يتحلى بها الإنسان مع قدوم العام الجديد.

وقال بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن الإنسان عليه أن يتوب عن كل الخطايا التي يقع فيها سواء الخفية أو الظاهرة، وأن يضع أمامه طموحات روحية مقبولة يسعى للوصول إليها، وأن العمل الأسمى الذي من الممكن أن يقوم به الإنسان هو الصلاة، فهي بمثابة خيط رفيع يربط الإنسان بالسماء، تلك الصلاة القلبية العميقة التي تطلب يد الله القوية للتدخل في كافة أمور الحياة.

وطالب البابا تواضروس الحاضرين بأن يكون الإنسان هادئ الطباع وقليل الكلام، وأن تكون الأسرة مداومة على الصلاة حتى تتغير الطباع السلبية إلى إيجابية، من أجل أن يتحلى المجتمع كله بالسلام والمحبة، مشددا على ضرورة أن يقوم الإنسان بخدمة مجتمعه وتقديم الخير للجميع بدون تمييز.​