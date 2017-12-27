مسئولة بوزارة الري: نواجه السيول والأمطار بأسلوب جديد

كتبت – سحر عزام:

قالت الدكتورة إيمان السيد، رئيس الإدارة المركزية للاستخدامات والموارد المائية بوزارة الري والموارد المائية إن الوزارة استعدت لموسم السيول وسقوط الأمطار من خلال أسلوب جديد يعتمد على الإنذار المبكر وإنشاء غرفة لإدارة السيول.

وأضافت "السيد" خلال مداخلة هاتفية مع قناة "EXTRA NEWS" مساء اليوم الأربعاء، أن كل أجهزة الدولة تتابع الإنذارات قبل اضطراب الأحوال الجوية من خلال توضيح توزيع الأمطار وشدتها على الخرائط في مختلف محافظات الجمهورية.

وأشارت رئيس الإدارة المركزية إلى الاستخدامات والموارد المائية لتطهير مخرات السيول والتأكد من قدرة المصارف والمجاري المائية على استيعاب كميات الأمطار في إطار الاستعداد لمواجهة موسم السيول.