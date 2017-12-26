"إعلام النواب" تنعي صلاح عيسى: واجه الفكر الهدام

كتب - محمود رمزي:

نعت لجنة الإعلام والثقافة والآثار، بمجلس النواب، الكاتب الصحفي صلاح عيسى، الذي رحل أمس عن عالمنا، عن عمر ناهز 78 عاما، بعد صراع مع المرض.

وأضافت اللجنة، في بيانها، أن مصر فقدت قامة أدبية وكاتبا كبيرا، أثرى الثقافة في كافة المجالات، واستطاع بكتاباته مواجهة الفكر الهدام للدولة، ونجح في تصحيح المفاهيم الخاطئة التي انتشرت في المجتمع.

وأوضحت لجنة الإعلام بالبرلمان في بيانها، أن الراحل سيبقى حاضرا بكتاباته وأعماله الوطنية التي تمثل إرثا ثريا من العلم والفكر المستنير عبر كتاباته المتميزة، التي عبرت بكل صدق عن مواقف الراحل الوطنية المشرفة، وسوف تستفيد منها الأجيال المقبلة لتتعلم منها مبادئ الوطنية، وغيرها من المفاهيم التي اهتم بها الراحل، كما أن هذه الأعمال التي تركها فهي تسجل تاريخا مشرفا في عالم الثقافة.

وتابع البيان: "ستظل أعمال الراحل علامة مضيئة في علوم الثقافة والتنوير، كما أن مواقفه البطولية التي حققت المزيد من النجاحات، والمكاسب التي نالتها للجماعة الصحفية، ستبقى مرتبطة باسمه".