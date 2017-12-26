البيئة تنفذ "كارافان" للتوعية بأهمية التخلص الآمن من اللمبات "الفلورسنت"

كتبت - مادي غيث:

نفذت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، "كارافان" للتوعية بأهمية التخلص الآمن من اللمبات الفلورسنت المستهلكة بالإسكندرية.

جاء ذلك في ختام أنشطة المشروع التجريبي لجمع اللمبات الفلورسنت المستهلكة، حيث قام الكارافان بالتنقل داخل محافظة الإسكندرية في نقاط محددة من أجل جمع اللمبات الفلورسنت المستهلكة ونقلها إلى مركز الناصرية لمعالجة المخلفات الخطرة ببرج العرب.

وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم،أن المشروع يهدف إلى تنفيذ منظومة لجمع ونقل ومعالجة لمبات الفلورسنت المستهلكة بطريقة بيئية سليمة من المنشآت الحكومية والخاصة والمواطنين بمحافظة الإسكندرية، نظرًا لاحتواء اللمبات الفلورسنت المستهلكة على مادة الزئبق الخطرة والمصنفة ضمن أخطر 10 مواد كيميائية على الصحة العامة، مما يستدعي ضرورة التخلص منها بالطرق الآمنة بيئيًا وصحيًا.

وكان البرنامج قد اطلق أنشطته تحت شعار "رجع لمبتك وحافظ على صحتك"، حيث جمعت الأنشطة بين الجمع والتوعية.

وأشارت الوزارة، إلى أن المشروع يعمل على تطوير نظام آمن ومستدام لجمع اللمبات الفلورسنت المستهلكة من خلال ثلاث مراحل بداية من عملية الجمع، حيث يقوم المستهلكون والمصالح الحكومية والخاصة بالتخلص الآمن من اللمبات الفلورسنت المستهلكة فى الصناديق المخصصة من قبل المشروع فى نقاط التجميع المعلنة، مع مراعاة عدم كسرها، مرورًا بعملية النقل من نقاط التجميع إلى مركز الناصرية للمخلفات الخطرة بالإسكندرية، وذلك باستخدام سيارات مخصصة لذلك وانتهاء بعملية المعالجة والتخلص الآمن منها.

وينفذ المشروع التجريبي أنشطته في إطار تطبيق مبدأ المسؤولية الممتدة للمُنتج وهو واحد من بين أهم السياسات البيئية المطبقة في العديد من دول العالم لتحسين تصميم المنتجات لتصبح صديقة للبيئة ولسد الفجوة المرتبطة بالتعامل مع المنتجات بعد مرحلة الاستهلاك.

يذكر أن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة تنفذه وزارة البيئة المصرية بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي الألماني (GIZ) ، بنك التعمير الألماني (KfW)، بالإضافة إلى مفوضية الإتحاد الأوروبي وأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية .​