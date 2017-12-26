عمرو موسى وصباحي وماجد المصري في عزاء شقيقة خالد يوسف -(فيديو وصور)

كتب - إسلام ضيف ومحمد نصر:

تصوير - محمود أبو ديبة:

فيديو - أحمد حسين ومحمود حمدالله:

وصل عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، وحمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق؛ لأداء واجب العزاء في شقيقة المخرج خالد يوسف، بدار مناسبات مسجد عمر مكرم بالتحرير، مساء الثلاثاء.

كما حضر العزاء الكاتب الصحفي محمد سمير، رئيس التحرير التنفيذي لمؤسسة أونا للصحافة والإعلام، والفنان ماجد المصري، وجورج إسحاق، والكاتب الصحفي عبد الله السناوي، والكاتب إبراهيم عيسى، والكاتب جمال فهمي.

وحرص الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال، والدكتور محمد غنيم، والإعلامي يوسف الحسيني، على الحضور لتقديم واجب العزاء.