وزير الطيران يبحث تسيير خط جوي مباشر بين القاهرة وجيبوتي

كتب - طه عبيد:

استقبل شريف فتحي وزير الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، محمد ظهر حرسى سفير دولة جيبوتي بالقاهرة، وعبد الرحمن على عبدالله رئيس شركة اير جيبوتي؛ لبحث أوجه التعاون بين مصر وجيبوتي في مجالات الطيران المدني ودراسة تسيير خط جوي مباشر يربط بين القاهرة والعاصمة جيبوتي.

وخلال اللقاء تم مناقشة الاتفاقية الثنائية بين البلدين في مجال النقل الجوي، كما اتفقا الجانبان على أن يقوم وفد وزارة الطيران المدني وشركة مصر للطيران بزيارة لجيبوتي في النصف الثاني من يناير المقبل؛ لاتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيل التعاون المشترك بين البلدين.

كما قام رئيس اير جيبوتي والوفد المرافق له بجولة تضمنت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية وشركة مصر للطيران للخدمات الجوية وأكاديمية تدريب مصر للطيران.

وأشاد الوفد الجيبوتي بما شاهدوه خلال الجولة من إمكانيات كبيرة في مجالات التدريب والصيانة والخدمات الجوية كما تطلع الوفد لتعزيز سبل التعاون بين مصر وجيبوتي في مختلف مجالات وأنشطة الطيران المدني والاستفادة من الخبرة المصرية في هذه المجالات.​