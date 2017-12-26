الأرصاد عن طقس اليوم: برودة وسحب ورياح وشبورة مائية

كتبت - مادي غيث:

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا، بارد في أول الليل، شديد البرودة في آخره.

وقالت الهيئة في بيان صادر عنها، تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر اليوم:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 20

وسط الدلتا 12 20

الإسكندرية 13 19

بلطيم 13 20

مطروح 10 19

السلوم 11 17

سيوة 09 18

بورسعيد 12 19

دمياط 12 19

العريش 11 20

رفح 10 19

الإسماعيلية 10 20

السويس 10 21

رأس سدر 13 21

نخل 07 18

نويبع 15 26

طابا 12 18

كاترين 03 14

الطور 14 20

شرم الشيخ 16 22

الغردقة 14 21

مرسى علم 14 22

الفيوم 09 20

بني سويف 09 20

المنيا 08 20

أسيوط 08 20

سوهاج 09 20

قنا 10 21

الأقصر 12 23

أسوان 12 24

أبوسمبل 12 23

الوادي الجديد 10 20

شلاتين 16 25

أبورماد 17 25

رأس حردبة 17 24

حلايب 18 24