أول وكالة فضاء مصرية تتصدر عناوين صحف اليوم الثلاثاء

القاهرة - (أ ش أ):

استحوذ الشأن المحلي على عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء، وكان أبرز ما تناولته الصحف متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي لخطة الإصلاح الإداري وتحسين الخدمات الحكومية، وارتفاع معدل النمو إلى 5.2 % لأول مرة منذ 5 سنوات، وموافقة مجلس النواب على إنشاء وكالة فضاء مصرية.

مواصلات العاصمة الإدارية

واهتمت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية"، بتشديد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة الانتهاء من شبكة النقل والمواصلات للعاصمة الإدارية الجديدة قبل بدء عملية نقل المؤسسات والوزارات إليها، خلال اجتماعه أمس مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، بحضور الدكتور صالح عبدالرحمن نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري.

وأشارت الصحف إلى توضيح الرئيس أن العاصمة الجديدة تمثل فرصة كبيرة لإنشاء نموذج إداري متطور على أحدث المعايير الدولية وبالاستعانة بالخبرة الأجنبية في مجال الإدارة والإصلاح الإداري ليكون هذا النموذج نمطاً موحداً يمكن تطبيقه وتكراره في جميع مؤسسات الجمهورية، وذلك بانتقاء أفضل العناصر في الحكومة للانتقال للعمل في المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية مع وضع التنظيم الإداري الأمثل لكل وزارة.

الأكاديمية الوطنية للشباب

واهتمت الصحف، بخطة إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بالاشتراك مع الكلية الوطنية الفرنسية للإدارة "ENA"، في إطار مشروع رواد 2030، والذي يهدف إلى إعداد 10 آلاف شاب وتأهيلهم للقيادة.

وسلطت الصحف الثلاث الضوء على موافقة مجلس النواب نهائيا فى جلسته العامة أمس برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء وكالة الفضاء المصرية، الذي يمثل خطوة مهمة للدولة نحو الفضاء باعتباره يمثل أمن ومستقبل الأجيال المقبلة، ومحركًا أصيلاً للنمو الاقتصادي وجزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي، ويسهم في توفير فرص عمل وتقدم الدولة ورفعة مكانتها السياسية.

قمر صناعي مصري

وأبرزت ما كشف عنه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حين أعلن عن إطلاق قمر صناعي مصري خلال شهر يوليو المقبل بالتعاون مع اليابان، وبمكونات مصرية تتخطى 70 % بأيادي المهندسين المصريين، وتقديمه لنموذج مصغر له داخل القاعة، موضحًا أن هناك خطة لجعله قمرًا متكاملًا، موضحًا أن إنشاء وكالة فضاء مصرية ليس مجرد إصدار لقانون فقط، ولكنه حلم مصري.

الحرب على الإرهاب

فيما اهتمت "الأهرام" بإعلان المتحدث العسكري، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني تمكنت بالتعاون مع القوات الجوية خلال الأيام القليلة الماضية، من القضاء علي 8 تكفيريين شديدي الخطورة، والقبض على آخر بوسط سيناء.

وأوضح، في بيان أمس، أنه تم اكتشاف وتدمير 8 مخابئ و دراجة نارية وعبوة ناسفة، وضبط مخزن يحتوى على كميات كبيرة من البانجو، و5 عربات محملة بالمواد المخدرة.

وأشارت الصحيفة نقلًا عن البيان أن القوات تواصل القضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء، في إطار جهود القوات المسلحة لاقتلاع جذور الإرهاب.

تسهيلات للمزارعين

كما اهتمت صحيفة "الأهرام "بكشف السيد القصير، رئيس البنك الزراعي المصري عن أن العام الجديد سيشهد تيسيرات كثيرة علي الفلاحين، من أهمها تسوية مديونيات متعثرة على المزارعين قيمتها مليار جنيه، موضحًا أن ذلك المبلغ يمثل 10% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك.

وقال في تصريحات خاصة لـ"الأهرام"، إن حجم محفظة الديون المتعثرة يبلغ نحو 3.4 مليار جنيه، وأشار إلى أن البنك نجح، منذ أبريل 2016 وحتى الآن، في تسوية مديونيات متعثرة بقيمة مليار جنيه، وبلغ إجمالي المحفظة المتعثرة وقتها نحو 4 مليارات جنيه من إجمالي محفظة الائتمان الكلية البالغة نحو 22 مليار جنيه، وهذا الرقم يمثل 20% من المحفظة الائتمانية.

الكريسماس

فيما اهتمت جريدة "الأخبار " بالاحتفالات حول العالم بعيد الميلاد المجيد في ظل أجواء أمنية مشددة، وقالت إن الطابع السياسي هيمن على الاحتفالات وكانت القضايا التي شغلت العالم علي مدار العام مثل المهاجرين والسلام والهجمات الإرهابية هي محور رسائل قادة العالم ورجال الدين.

وأشارت إلي أنه في إيطاليا، دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بمناسبة عيد الميلاد أمس إلي تبني حل الدولتين عبر المفاوضات لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بعدما فجر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوترات في المنطقة باعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.​