بالصور.. استخراج "توأم" من بطن طفل في "أبو الريش"

نجح فريق طبي بمستشفي "أبو الريش الجامعي" في إجراء جراحة نادرة ، ونسبة النجاح فيها واحد في المليون ، حيث استخرج الفريق توأم طفيلى من داخل طفل، "جنين من بطن طفل"، وهى تحدث بنسبة واحد فى المليون نتيجة خطأ فى التكوين الجنينى.

تم إجراء الجراحة بنجاح، وخرج الطفل مصطفي محمود البالغ من العمر عامين من المستشفي بعد تماثله للشفاء ،وإستئصال التوأم من بطن الطفل والبالغ وزنهما 2 كيلو جرام بحسب بيان .

و قالت الدكتورة هبة طاهر مدرس جراحة أطفال بمستشفى أبو الريش الجامعى، " وأحد أعضاء الفريق الطبى الذى قام بالجراحة، إن هذه الحالة نادرة وتحدث نتيجة تكوين توأم آخر، ولكن بدلا من أن يلتصق بجدار الرحم يتكون داخل الطفل .

قام بإجراء العلمية فريق كبير من جراحى الأطفال، وقد أجريت العلمية تحت إشراف الدكتور جمال التاجى رئيس أقسام جراحة الأطفال بمستشفى بأبو الريش، وكان الطفل يعانى من مشاكل فى تناول الطعام و آلام بالبطن وتورم بالبطن، وطلب الأطباء إجراء أشعة مقطعية على البطن، واتضح وجود ورم خلف المعدة ملتصق بالبنكرياس، وتم تحديد موعد للجراحة، وتم إجراء الجراحة بنجاح.

ووفقا لاعضاء الفريق فإن الجراحة كانت فى غاية الدقه لأن التوأم الطفيلى كان خلف معدة الطفل و ملتصق بالبنكرياس، وهو عضو رقيق جدا و من السهل إصابته و تدميره جراء هذه العمليات الكبيرة،