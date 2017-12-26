تعرف على طلبات رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور

كتب-إسلام ضيف

رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، طلب النائب العام بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه منصور في القضية رقم 2890 لسنة 2016 إداري العجوزة، لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب مرتضي منصور.

ويرصد "مصراوي" أبرز طلبات رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور:

29 نوفمبر 2016

رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، طلب رفع الحصانة عن مرتضى منصور، بناء على طلب مقدَّم من النيابة العامة، بشأن اتهامه بالتعدي على المحامي عصام الإسلامبولى فى طرقات إحدى المحاكم.

28 فبراير 2017

رفض مجلس النواب، الثلاثاء رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، للتحقيق في عدد من قضايا السب والقذف. وقال النائب مرتضى منصور، إنها بلاغات كيدية، وانه تم التصالح مع الشاكي.

27 أبريل 2017

رفضت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء ابو شقة طلب رفع الحضانة عن النائب مرتضى منصور، المقدم من النائب العام في القضية ٤٢ لسنة ٢٠١٧ جنح قسم ثالث اكتوبر بناء على قرار مجلس القضاء الاعلى الصادر في ١٨ /١٢ /٢٠١٦.

وكان المحامي عصام الإسلامبولي تقدم ببلاغ متضمن تسجيلات لمرتضى منصور في برامج تليفزيونية على فلاشة، تحتوي على عبارات وألفاظ رأي مجلس القضاء أنها تشكل إهانة لمحكمة النقض والسلطة القضائية، على خلفية تعليق النائب على حكم محكمة النقض الصادر بأحقية عمرو الشوبكي في مقعد دائرة الدقي وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور.

4 يوليه 2017

رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة، طلب ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الأسبق، رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور.

وقد رفضته اللجنة بسبب الكيدية فى الطلب، بحد ما قالت إنها توصلت إيه.

الثلاثاء 7 نوفمبر 2017

رفض مجلس النواب، في جلسته الثلاثاء، طلب المستشار نبيل صادق، النائب العام، بالسماح برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور للاستماع لأقواله، في 6 قضايا.

جاء ذلك بناء على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، التي رأت أنها مستوفية للإجراءات من حيث الشكل، لكنها كيدية الاتهامات، لذا وافق المجلس على ما انتهى إليه رأي اللجنة.

5 ديسمبر 2017

رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، طلبًا من النائب العام بالإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية بحق النائب مرتضى منصور في القضية رقم 3756 لسنة 2016 (إداري العجوزة المقيدة برقم 217 لسنة 2016 فحص أخذ رأي المكتب الفني).

وتضمن البلاغ، اتهام رجل الأعمال محمد الأمين رجب، للنائب مرتضى منصور بالتعدي عليه بالسب والقذف من خلال مقطع فيديو متداول على شبكة الإنترنت.

من جانبه، قال مرتضى منصور: "أتعجب من ذلك الطلب الذي تم تقديمه مرات عديدة، ساخرا خلال كلمته بالجلسة العامة، وكأن مفيش في البلد غير مرتضى منصور، للأسف حزين، فنفس الشخص تقدم بذلك الطلب ٥٠٠ مرة ورغم رفض المجلس من قبل، إلا إنه يصر على التقدم به".

وأضاف ساخرًا: "قلت لواحد بطنك كبرت شوية راح يرفع عليا قضية".