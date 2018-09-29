وزير المالية: المواطن ينتظر منا الكثير ويأمل في انفراجة

كتب- مصطفى عيد:

قال وزير المالية، محمد معيط، إن المواطن ينتظر منا الكثير ويأمل في انفراجة ولذا علينا أن نبذل أقصى جهد وأكفأ أداء.

وأضاف في بيان صحفي اليوم السبت على هامش ختام ملتقى التخطيط الاستراتيجي لوزارة المالية أن العمل بكفاءة يسهم في التيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة.

وتابع المواطن ينتظر منا الكثير ويأمل في انفراجة ولذا علينا أن نبذل أقصى جهد وأكفأ أداء وبأقصى سرعة وأن تكون قراراتنا تستهدف وتعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي لأننا جزء من خطة الدولة وعلينا دور مهم في تعظيم الإيرادات مع ضبط الإنفاق وترشيده.