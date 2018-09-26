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    وكالة: الريال الإيراني يسجل منخفضا قياسيا عند 170 ألفا للدولار

    01:05 م الأربعاء 26 سبتمبر 2018
    وكالة: الريال الإيراني يسجل منخفضا قياسيا عند 170 ألفا للدولار

    الريال الإيراني

    القاهرة - وكالات:

    أفادت وكالة تسنيم للأنباء أن الريال الإيراني سجل مستوى قياسيا منخفضا مقابل الدولار الأمريكي في السوق غير الرسمية يوم الأربعاء وسط تدهور في الوضع الاقتصادي وإعادة فرض عقوبات من جانب الولايات المتحدة.

    وفي مطلع الشهر الجاري، انخفض سعر الريال الإيراني، إلى أدنى مستوياته أمام الدولار الأمريكي، حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الإيرانية الموازية إلى 128 ألف ريال إيراني وذلك لأول مرة في تاريخه.

    وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، أن تدهور العملة الإيرانية يأتي في ظل إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على طهران نتيجة لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي التاريخي المبرم في 2015.

    وتشهد إيران تقلبات اقتصادية بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها البنوك المحلية والطلب الكثيف على الدولار من الإيرانيين الذين يخشون انكماش صادرات البلاد من النفط وسلع أخرى نتيجة انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في 2015.

    الريال الإيراني الدولار الأمريكي العملات الأجنبية أسعار العملة
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