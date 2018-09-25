40 مليون دولار صادرات مصر من الجبن المطبوخ للسعودية العام الماضي

كتبت- إيمان منصور:

يشارك المجلس التصديري للصناعات الغذائية، في المعرض والمؤتمر السنوي الثاني للغذاء والدواء والأجهزة الطبية بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، والذي انطلق أمس ويستمر حتى الخميس المقبل، بتنظيم من قبل هيئة الغذاء والدواء السعودية SFDA.

وقال المجلس في بيان له اليوم الثلاثاء حصل مصراوي عليه، إن السوق السعودى يعد أكبر الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية، حيث وصلت قيمة صادرات القطاع للمملكة بقيمة 173 مليون دولارأول 7 أشهر من العام وتمثل 10% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال تلك الفترة.

وسجلت صادرات القطاع إلى السعودية نحو 316 مليون دولار خلال عام 2017 بما تمثل نسبة 11% من إجمالي الصادرات الغذائية، بحسب بيان المجلس.

ووفقا لبيان المجلس، تعد الخضر المجمدة أهم السلع الغذائية المصرية تصديراً إلى السعودية وفقاً لإحصاءات صادرات العام الماضي، حيث بلغت 47 مليون دولار بنحو 15% من إجمالي صادرات القطاع إلى السعودية، يليها الجبن المطبوخ بقيمة 40 مليون دولار وتمثل نسبة 13% من إجمالي الصادرات.

وبلغت صادرات المجلس من المخاليط العطرية المستخدمة في صناعة المشروبات الغازية إلى السعودية خلال العام الماضي، نحو 37 مليون دولار بنحو 12% من إجمالي صادرات القطاع، ثم الشيكولاتة بقيمة 28 مليون دولار، والجبن الأبيض بقيمة 26 مليون دولار، والسكر بقيمة 21 مليون دولار.

وشملت صادرات المجلس للمملكة، ومحضرات غذائية متنوعة مثل ( الكاتشب، والمايونيز، وصلصة الطماطم، والجيلي، والحساء والمرق، والأيس كريم ) بقيمة 21 مليون دولار، محضرات من الحبوب بقيمة 11.5 مليون دولار، خضر محضرة ومعلبات بقيمة 9 ملايين دولار وغيرها من السلع.

ويشارك المجلس في المعرض بدعوة من الهيئة السعودية وذلك في إطار العلاقات المتميزة والتنسيق الذى يجمع بين الجانب المصري والجانب السعودي، ويمثل الجانب المصري بالمعرض الدكتورحسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومنار نصر المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية وعدد من الشركات المصرية العاملة بالقطاع.

وتشمل الشركات المصرية المشاركة بالمعرض بعد موافقة هيئة الغذاء السعودية على اعتمادها في القائمة البيضاء لسلامة الغذاء، شركة النيل للتصنيع الزراعي أجا، وشركة المروة لحفظ وتجميد الخضروات والفاكهة، والأوائل للصناعات الغذائية، ومجموعة الأغذية المتنوعة للتجارة MIM Foods.