قطاع الأعمال توقع عقد بيع الخردة بشركة الحديد والصلب لـ"حديد المصريين"

كتبت- شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان االيوم الثلاثاء، إنشركة الحديد والصلب التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وقعت عقد بيع الخردة الحديدية الخاصة بها لصالح شركة حديد المصريين.

وبحسب العقد المبرم بين الطرفين، تبيع شركة الحديد والصلب خردة حديدية لديها تقدر بحوالي 230 ألف طن لشركة حديد المصريين وفقًا لمتوسط أسعار البورصة العالمية، بحسب البيان.

وقال البيان إن الاتفاق يشمل التعاون المستقبلي بين الطرفين، على أن تقوم شركة حديد المصريين بشراء الخردة الحديدية الموجودة بجبل التراب والمقدرة بنحو 700 ألف طن إلى جانب خردة الزهر وبعض الخامات الأخرى من شركةالحديد والصلب.

ووقع العقد أحمد أبو هشيمة العضو المنتدب لمجموعة حديد المصريين، وعبد العاطي صالح رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب ، وشهد التوقيع، الوزير هشام توفيق، ومدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بحسب البيان.

ورحب الوزير وأبو هشيمة بإمكانية توسيع التعاون في مجالات أخرى بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

ووفقا للبيان، يأتي توقيع هذا العقد في إطار حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة المملوكة للشركات التابعة لها، الأمر الذي يسهم في توفير سيولة مالية لشركة الحديد والصلب لتحسين الوضع المالي وموقف السيولة بالشركة.

وكان وزير قطاع الأعمال العام، قال في أول مؤتمر صحفي له، إن شركة الحديد والصلب وضعها سيئ، لكننا نسعى إلى وضع حلول لتحسين أدائها.

وكانت شركة الحديد والصلب، قالت في بيان للبورصة الشهر الماضي، إنها تعتزم الاستفادة من مخزون الخردة الضخم في سداد مستحقات الكهرباء والغاز ومستحقات شركة الكوك.

وبحسب البيان فإن الشركة "ستبدأ فورا في تعظيم الاستفادة من أصولها غي المستغلة وفي مدقمتها الأراضي غير المستغلة والعنابر والخطوط المتوقفة وأطنان الخردة ةالتي تزيد على 300 ألف طن بخلاف خردة الزهر وتقدر قيكتها المتحفظة بحوالي 3 مليارات جنيه، سيتم الاستفادة منها في سداد مستحقات الكهرباء والغاز ومستحقات شركة الكوك، وتمويل أية احتياجات أخرى لتعويم الشركة".

وتعاني شركة الحديد والصلب من تقادم التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج، والتي يعمل أغلبها منذ خمسينات وستينات القرن الماضي.

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