تسيير رحلات سياحية من برشلونة إلى الأقصر وأسوان بداية من أبريل

كتبت- أميرة الجندي:

تبدأ شركة "ماستر فلايت"، -وهي شركة طيران عارض في إسبانيا- تسيير رحلات من برشلونة إلى الأقصر وأسوان في الأول من أبريل القادم.

ووقعت الشركة الأسبوع الماضي على مد رحلاتها من مدريد إلي الأقصر وأسوان والتي كانت ستنتهي في نوفمبر القادم، لتستمر حتى نوفمبر 2019.

وقال محمد حسانين، رئيس شركة جلاكسيا إحدى الشركات التي تعمل مع السوق الإسباني إن الطلب بدأ يرتفع من هذا السوق مع تغيير التحذيرات من السلطات الإسبانيا على القاهرة والأقصر وأسوان، والتي تعد المقصد الرئيسي لهذا السوق الذي يهتم بالسياحة الثقافية.

وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في الأعداد الوافدة من السوق الإسباني، مشيرا إلى أن هناك زيادة في الحركة بنحو 60-70% من بداية العام، مقارنة بالعام الماضي.

ويطالب حسانين بأن يتم العمل من جانب الدولة ممثلة في وزارة السياحة في العمل على تذليل العقبات التي تحول دون زيادة الأعداد الوافدة من هذا السوق.

وتتمثل المشكلات التي يواجهها الشركات التي تعمل في هذا السوق وهي زيادة أسعار الطيران عن ما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير، حيث كانت تكلفة النقل تبلغ نحو 250 يورو، تشمل سعر تذكرة الطيران الداخلية من القاهرة إلى الأقصر وأسوان.

ويبلغ سعر المقعد في مصر للطيران شاملة سعر الرحلة الداخلية إلى نحو ألف يورو، لذا تلجأ شركات السياحة إلى الطيران العارض لخفض التكلفة.

ويمثل منتج السياحة الثقافية، نسبة لا تتجاوز الـ5% من حجم لاسياحة الوافدة إلى مصر الآن، حيث كانت تمثل هذه السياحة نسبة تصل إلى 18% من إجمالي حركة السياحة الوافدة لمصر عام 2010.

وقال عادل هاشم، رئيس شركة أتون للسياحة، إحدى الشركات العاملة في السوق الأسباني، إن ضعف الترويج والدعاية التي توجد لمصر في هذا السوق، مطالبًا بزيادة الترويج خاصة مع تخفيف التحذير على مصر.

وبحسب هاشم فإنه هناك ارتفاع في الطلب من السوق الإسباني، لكن المشكلة التي تواجه الشركات في الوقت الراهن تتمثل في عدم وجود طيران داخلي ينقل الحركة الوافدة من هذا السوق إلى مدينتي الأقصر وأسوان.