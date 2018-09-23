صندوق النقد العربي يتوقع ارتفاع النمو في مصر إلى 5.5% العام المقبل

القاهرة- مصراوي:

رفع صندوق النقد العربي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام الجاري إلى 5%، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العربي الذي صدر اليوم الأحد.

وتوقع الصندوق استمرار نمو الاقتصاد المصري ليرتفع إلى مستوى 5.5% في العام المقبل.

وبحسب بيانات الصندوق فإنه من المتوقع تراجع التضخم إلى 13.5% خلال العام المقبل، مقابل 18% خلال العام الجاري.

"ارتفاع معدلات البطالة والفقر من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية وتستوجب الاصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تحقيق النمو الشامل والاحتوائي"، بحسب التقرير.

وأضاف أنه "في حين تمكنت مصر بفعل الأداء الاقتصادي الجيد في خفض معدلات البطالة من 13.2% عام 2016 إلى 11.9% في العام الماضي، هناك حاجة لمواصلة الجهود الرامية لتوفير المزيد من فرص العمل بما يسمح من خفض لمعدلات البطالة وخاصة بين أوساط الشباب".

وتنفذ مصر حاليًا برنامجًا للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حصلت بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات تنتهي العام المقبل.