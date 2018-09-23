1.2 مليار جنيه صافي أرباح بنك القاهرة في النصف الأول من 2018

كتبت- منال المصري:

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة اليوم الأحد، إن صافي أرباح البنك خلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفعت إلى 1.2 مليار جنيه مقابل 827 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف فايد، في مؤتمر صحفي، ان نتائج أعمال البنك في النصف الأول من 2018، اظهرت ارتفاع مجمل أرباحه قبل خصم الضرائب إلى 2.2 مليار جنيه مقابل 1.5 مليار جنيه قبل عام.

وكانت أرباح البنك سجلت في نهاية العام الماضي 808 ملايين جنيه محققة عائد على حقوق الملكية بنسبة 42%، بحسب ما قاله فايد.

وقال رئيس البنك إن إجمالي أصول مصرفه تبلغ 150 مليار جنيه بحصة سوقية 4%، وإن شبكة الفروع تبلغ 220 فرعا ووحدة مصرفية.

وأضاف أن عدد ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك 700 ماكينة، وأن قاعدة عملاء البنك تصل إلى 2.1 مليون عميل .

وأشار إلى أن إجمالي محفظة القروض حققت زيادة بنسبة 13% خلال النصف الأول من العام الجاري لتسجل نحو 50.5 مليار جنيه مقابل 44.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي المتتهي في ديسمبر مدعومة بالتوسع في مجالات الإئتمان المختلفة.

وأوضح أن محفظة البنك في حدود 24.2 مليار جنيه مقابل 19.9 مليار جنيه بنسبة نمو 22% خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري.

وسجلت تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك معدل نمو بنسبة 57% خلال النصف الأول من العام الجاري بزيادة 769 مليون جنيه.

وقال فايد، إن البنك تمكن من زيادة محفظة قروض المشروعات متناهية الصغر بحوالي مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارب بنسبة نمو 45% حيث يستحوذ البنك على 25% من هذا النشاط في السوق بمحفظة تمويلية تبلغ 3.7 مليار جنيه بقاعدة عملاء تجاوزت 192 ألف عميل.