1.5 مليار جنيه من بنك القاهرة لمبادرة التمويل العقاري خلال 4 سنوات

كتبت- منال المصر:

قال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك ضخ تمويلات بقيمة 1.5 مليار جنيه في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل خلال أربعة سنوات.

وأضاف فايد في تصريحات خاصة لمصراوي، أن عدد المستفيدين من المبادرة تجاوز 15 ألف مستفيد النسبة الأكبر من شريحة محدودي الدخل مستهدفين نمو التمويلات 100% خلال المرحلة القادمة.

وأطلق البنك المركزى قبل أربعة سنوات مبادرة للتمويل العقارى بشريحة 20 مليار جنيه لتمويل محدودي الدخل بفائدة تتراوح بين 5% الي 7% متناقصة، وبفائدة 8% متناقصة لشريحة متوسطي الدخل وبفائدة 10.5% الشريحة فوق متوسطي الدخل.

وكانت مي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري قالت في تصريحات سابقة لمصراوي، إن البنوك ضخت 17 مليار جنيه في مبادرة التمويل العقاري خلال أربعة سنوات من إجمالي شريحة بقيمة 20 مليار جنيه مخصصة من المركزي للمبادرة.

وأضافت عبد الحميد وقتها، إن سعر الفائدة يعد عائق أمام التمويل العقاري مطالبة وزارة المالية بضرورة المشاركة في مبادرة التمويل العقاري عبر دعم الفائدة.