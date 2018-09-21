"التنيمة الأفريقي": صرف 500 مليون دولار لدعم البرنامج الاقتصادي خلال أيام

كتب- مصطفى عيد:

التقت سحر نصر وزيرة الاستثمار مع بعثة بنك التنمية الأفريقي، لبحث التعاون في دعم القطاع الخاص والبنية الأساسية في شبه جزيرة سيناء، والتي تساهم في جذب المستثمرين إلى هذه المنطقة، بحسب بيان للوزارة اليوم الجمعة.

وقال بيان الوزارة، إن بعثة البنك أكدت خلال اللقاء على استعداد البنك لتقديم الدعم اللازم للمساعدة في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وعلى رأسها دعم أولويات الحكومة المصرية في المشروع المتكامل لتنمية شبه جزيرة سيناء، والاستثمار في رأس المال البشري.

قال خالد شريف نائب رئيس البنك، خلال اللقاء إنه يجرى حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف الشريحة الثالثة والأخيرة من التمويل الذي يقدمه البنك لمصر والبالغ قيمتها 500 مليون دولار، وذلك من إجمالي 1.5 مليار دولار .

وأضاف شريف، أنه من المنتظر المنتظر أن يتم تحويل الشريحة الثالثة من التمويل لمصر خلال أيام وذلك لدعم برنامج الحكومة، والذي يهدف لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ترتكز على ثلاث دعائم هى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال.

وأشاد نائب رئيس البنك، ببرنامج الاصلاح الاقتصادي، وخاصة تحسن مناخ الاستثمار الذي جعل مصر رقم واحد في أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وفق ما أعلنه "بنك راند ميرشانت"، مؤخرا بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، في ظل المشروعات الضخمة التي نفذتها مصر خلال الأربع سنوات الماضية في مجال البنية الأساسية والتي ساهمت في تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات.

وأوضحت الوزيرة أن هذا التمويل سيساهم فى دعم الحماية الاجتماعية والتي تدخل في احتياجات المواطنين، وتعد من أولويات الحكومة في إطار دعم المحور الاجتماعي في البرنامج الاقتصادي لمصر.

وأعربت مالينا بلومبرج، مدير مكتب البنك في مصر، عن سعادتها بالعمل في شراكة قوية مع الحكومة المصرية للمساعدة في دعم اقتصادها وتعزيز النمو وتحسين مستوى معيشة المواطن، مشيرة إلى أنه لدى بنك التنمية الأفريقي حاليا 30 مشروعا في مصر بقيمة 2.8 مليار دولار.

وفي نهاية الاجتماع، طالبت الوزيرة، بعثة البنك، بنقل دعوتها لرئيس البنك للمشاركة في منتدى أفريقيا 2018 والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر 2018 بمدينة شرم الشيخ، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا.

وحضر اللقاء، خالد شريف، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي، ومحمد العزيزي، مدير عام التعاون مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومالين بلومبرج، مدير مكتب بنك التنمية الأفريقى في مصر، وأحمد زايد، المدير التنفيذي لمصر في البنك.