غادة والي تبحث مع سفير استراليا بدء تنفيذ مشروعات تمكين المرأة

كتبت- ياسمين سليم:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان اليوم الأربعاء، إن الوزيرة غادة والي، بحثت مع سفير استراليا بالقاهرة، بدء تنفيذ مشروعات مشتركة حول تمكين المرأة وتحسين أوضاعها.

واستقبلت والي، السفير نيل هوكنز، في إطار التعاون المشترك بين البلدين في مجال التنمية والرعاية الاجتماعية وتبادل الخبرات بين البلدين، وفقا للبيان.

وخلال اللقاء، استعرضت الوزيرة، جهود الوزارة، في تحقيق مظلة الحماية الاجتماعية اللازمة للفئات الأكثر احتياجا كبرنامج تكافل وكرامة الذي يسعى لتخفيف الآثار الاجتماعية لبرنامج الإصلاح الاجتماعي.

كما تضمن اللقاء، بحث أحدث المبادرات والمشروعات التي ترعاها الوزارة من أجل النهوض بالفئات الأولى بالرعاية كمشروع 2 كفاية الذي يعمل على الحد من الزيادة السكانية، وفقا للبيان.

وناقشت والي، مع السفير برنامج سكن كريم كأحد برامج الحماية الاجتماعية بالوزارة، وإجراءات تحسين الأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، بتحسين البنية التحتية لمنازلهم ورفع كفاءتها ومدها بوصلات الصرف الصحي ومياه الشرب النقية وبناء الأسقف.