الكابوريا تتراجع 5 جنيهات.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم
كتبت- شيرين صلاح :
انخفض سعر كيلو الكابوريا بسوق العبور اليوم الأربعاء بقيمة 5 جنيهات مقارنة بسعر أمس، ليتراوح سعر الكيلو بين 30 إلى 120 جنيهًا للكليو.
وارتفع سعر السمك البلطي 50 قرشًا للكليو، ليتراوح 22 و 23.5 جنيه للكليو .
واستقر سعر البلطي الفليه بين 30 و 70 جنيهًا، واستقر أيضا سعر الجمبري الممتاز ليتراوح ما بين 250 و 330 جنيهًا والبوري عند 39 و 43 جنيهًا للكيلو بحسب بيانات سوق العبور.
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