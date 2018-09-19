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    الكابوريا تتراجع 5 جنيهات.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم

    12:10 م الأربعاء 19 سبتمبر 2018
    الكابوريا تتراجع 5 جنيهات.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم

    صورة أرشيفية لسوق سمك

    كتبت- شيرين صلاح :

    انخفض سعر كيلو الكابوريا بسوق العبور اليوم الأربعاء بقيمة 5 جنيهات مقارنة بسعر أمس، ليتراوح سعر الكيلو بين 30 إلى 120 جنيهًا للكليو.

    وارتفع سعر السمك البلطي 50 قرشًا للكليو، ليتراوح 22 و 23.5 جنيه للكليو .

    واستقر سعر البلطي الفليه بين 30 و 70 جنيهًا، واستقر أيضا سعر الجمبري الممتاز ليتراوح ما بين 250 و 330 جنيهًا والبوري عند 39 و 43 جنيهًا للكيلو بحسب بيانات سوق العبور.

    الكابوريا أسعار السمك سوق العبور السمك البلطي

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