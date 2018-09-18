البورصة تعود للارتفاع بعد خسائر حبس نجلي مبارك في قضية التلاعب بالأسهم

كتب - مصطفى عيد:

شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعا جماعيا مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد خسارتها خلال الجلستين الماضيتين والتي كانت إحداهما الأسوأ منذ بداية العام الجاري.

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنحو 0.42% إلى مستوى 14712 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.06%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.18%.

وكانت البورصة واصلت تراجعها خلال تعاملات أمس الاثنين، بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته جلسة الأحد الماضي، والتي تعد أسوأ جلسات البورصة منذ بداية العام.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.71% بنهاية جلسة أمس، إلى مستوى 14650 نقطة.

وكانت البورصة شهدت تراجعا حادا في أسهمها وخسرت 3.61% أول أمس تأثرا بعدة أسباب كان على رأسها، إلقاء القبض على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة" السبت الماضي، منهم علاء وجمال مبارك.

ومن بين المتهمين في القضية أيضا ياسر الملواني نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي في المجموعة المالية هيرميس، وعمرو القاضي رئيس قطاع علاقات المستثمرين ورئيس المخاطر بشركة القلعة القابضة للاستشارات المالية.

ولكن أحمد زكريا مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ للسمسرة، يرى، حسبما قال لمصراوي أمس، إن البورصة قلصت خسائرها خلال جلسة الاثنين، بعد تردد أنباء عن عرض المحكمة التصالح على المتهمين في قضية "التلاعب بالبورصة".