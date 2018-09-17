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    البلطي بـ 23 جنيها.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

    12:14 م الإثنين 17 سبتمبر 2018
    البلطي بـ 23 جنيها.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

    ارشيفية

    كتبت- دينا خالد:

    انخفض سعر السمك البلطي، 50 قرشا، اليوم الاثنين في سوق العبور، إلى 22 و23 جنيها، مقارنة بأسعار الأمس.

    وتراجع سعر كيلو السمك البوري إلى 39 و43 جنيهًا، بانخفاض جنيهين، وتراوح سعر الجمبري الممتاز بين 275 و325 جنيهًا، وهو نفس سعر الأمس.

    واستقر الكابوريا بين 30 و125 جنيهًا للكيلو، والسمك الفليه البلطي بين 30 و70 جنيهًا، وكيلو المكرونة السويسي بين 50 و60 جنيهًا.

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