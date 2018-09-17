هشام توفيق: في يناير المقبل سنضع شركات القطاع العام على طريق التطور

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الإثنين، إن إعلان استراتيجية التعامل مع الشركات التابعة للوزارة، جاء بعد دراسة استمرت لمدة 3 شهور، منذ توليه الوزارة.

وأضاف الوزير، في أول مؤتمر صحفي له اليوم، عندما توليت الوزارة، في يونيو الماضي، كان هناك 214 ألف عامل، و73 شركة رابحة حوالي 15 مليار جنيه، و48 شركة خاسرة بإجمالي 7.5 مليار جنيه، فإجمالي المكسب نحو 7.5 مليار جنيه، عن العام المالي 2016-2017.

وتابع أن هناك 26 شركة خاسرة، إجمالي خسائرهم 6.7 مليار جنيه، وقلنا نبدأ بهذه الشركات، وبحثنا أسباب خسائرها، ووجدنا أن العمل على هذه الشركات هي المرحلة الأولى لعملية الإصلاح، ووضعنا مسار لكل شركة لنتأكد من تحول الخسائر إلى ربح قد يكون خلال 6 شهور أو عامين.

وتابع "في يناير المقبل نكون وضعنا كل شركة على طريق التطور".

وأوضح أن الشركات الرابحة كانت حقوق الملكية فيها 69 مليار جنيه، والشركات الخاسرة بالسالب 38 مليار جنيه بمعنى أن الشركات القابضة تمول هذه الشركات عام بعد عام، وذلك في العام المالي المذكور.

"القانون يقول بانعقاد الجمعية العمومية للنقاش حول استمرارية عمل الشركة إذا تخطت الخسائر نصف رأسمالها" وفقا لتوفيق.

وأوضح أن مهام وزير قطاع الأعمال أنه يساهم في اتخاذ قرارات الحكومة، وأنه عضو في المجموعة الاقتصادية وتلك مهامه الرئيسية في أمور خارج الوزارة، وكذلك مسؤول عن إدارة 121 شركة تابعة، وأكثر من 260 شركة مشتركة.

وأشار الوزير، إلى أنه سبق له العمل عضوًا بمجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد لمدة 3 سنوات، وكانت فرصة للتعرف على مشاكل القطاع بصفة عامة.