51 مليار جنيه قيمة منتجات "الإسكندرية للبترول" خلال العام الماضي

كتب - مصطفى عيد:

قال مدحت بهجت رئيس شركة الإسكندرية للبترول، إن قيمة منتجاتها خلال العام المالي الماضي بلغت حوالي 50.6 مليار جنيه، وفقا لبيان من وزارة البترول اليوم الأحد.

وأضاف بهجت أن هذه المنتجات تمثلت في 75 ألف طن بوتاجاز، وحوالي 1.1 مليون طن نافتا، و429 ألف طن وقود نفاثات، بالإضافة إلى حوالي 1.2 مليون طن سولار، و1.5 مليون طن مازوت، بجانب إنتاجها من الزيوت والأسفلت والمذيبات والشموع.

وذكر بهجت أن شركته قامت بتكرير حوالي 4.3 مليون طن خام أسهمت في توفير منتجات بترولية عالية الجودة لتلبية جانب من احتياجات السوق المحلي من هذه المنتجات، بالإضافة إلى إمداد الشركات الاستثمارية باحتياجاتها من مواد التغذية.

جاء ذلك خلال رئاسة طارق الملا وزير البترول الجمعيات العامة لشركات الإسكندرية للبترول، وبتروجاس، والبتروكيماويات المصرية، والعامة للبترول لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالى 2017-2018.

وقال عادل الشويخ رئيس شركة بتروجاس، إن شركته وفرت حوالي 4.2 مليون طن بوتاجاز للسوق المحلي خلال العام المالي الماضي، وبلغت السعات التخزينية للبوتاجاز نحو 149 ألف طن بمستودعات بتروجاس والقطاع الخاص والحقول ومعامل التكرير.

وأضاف أن الشركة تمكنت خلال العام من تغطية احتياجات السوق المحلي من البوتاجاز بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، كما وفرت سعات تخزينية للبوتاجاز على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى توفير طاقات تعبئة استراتيجية لمواجهة أي زيادة في استهلاك البوتاجاز.

وانتهت بتروجاس أيضا من مشروع إنشاء 11 صهريج تخزين جديدة بمصنع تعبئة سوهاج ومنطقة وادي القمر بالإسكندرية، كما تم تعبئة 338 مليون أسطوانة بوتاجاز من خلال 49 محطة تعبئة منها 9 مملوكة لقطاع البترول، و23 للقطاع الخاص، و17 محطة تعبئة مشتركة بين بتروجاس والمحليات والقطاع الخاص، وفقا للشويخ.

ووصل عدد مراكز توزيع البوتاجاز إلى 3013 مركزا على مستوى الجمهورية، بحسب الشويخ.

وقال جابر أحمد رئيس شركة البتروكيماويات المصرية، إن أعمال تطوير الوحدات الإنتاجية كان له أثر قوي في تطوير كمية وقيمة الإنتاج، حيث بلغ إجمالي قيمة الإنتاج حوالي 2.3 مليار جنيه خلال العام الماضي محققا زيادة قدرها 555 مليون جنيه على العام السابق عليه.

وأضاف أن إنتاج الشركة بلغ حوالي 81 ألف طن من البولي فينيل كلورايد، فيما بلغ إنتاج الصودا الكاوية السائلة حوالي 75.5 ألف طن، وحامض الهيدروكلوريك حوالي 16.3ألف طن، بالإضافة إلى إنتاج 10.7 ألف طن من هيبو كلوريد الصوديوم.

وذكر محسن النوبي رئيس الشركة العامة للبترول، أن شركته نجحت في إنتاج 33 مليون برميل زيت مكافئ خلال العام الماضي بمتوسط 91.2 ألف برميل يوميا وهو أعلى إنتاج حققته منذ بدايتها.

وأشار إلى أن شركته أضافت إلى الاحتياطي خلال العام الماضي 36 مليون برميل زيت مكافئ، وحفرت 33 بئراً استكشافية وتنموية وتعظيم الاستفادة من إنتاج الغاز من حقل شقير بخليج السويس في مشروعات زيادة القيمة المضافة من الغاز الطبيعي والمتمثلة في مشروع المصرية البحرينية لمشتقات الغاز.

وانتهت الشركة العامة للبترول أيضا من تركيب وتشغيل المنصتين البحريتين NAO وHH، ورفع السعة التخزينية بمنطقة رأس غارب إلى 1.4 مليون برميل، بحسب النوبي الذي قال إن استثمارات شركته خلال العام الماضي بلغت 1.9 مليار جنيه.