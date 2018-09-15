مدحت نافع يكشف لمصراوي تفاصيل تطوير شركة "النصر للكوك" (فيديو)

كتبت- شيماء حفظي:

تصوير- مصطفى الشيمي:

كشف مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، في حوار لـ"مصراوي" تفاصيل تطوير شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية، التابعة له.

وقال نافع، إنه من المتوقع توقيع عقد لإعادة تأهيل بطارية بالشركة قبل نهاية الشهر الجاري، بالتعاون مع طرف أوكراني.

وأضاف نافع "جاري التعاقد على إعادة تأهيل بطارية بالكامل – كأنك تبني بطارية جديدة- مع طرف أوكراني ربما يكون التوقيع قبل نهاية الشهر الجاري حال الاتفاق على بنود العقد.. هذا المشروع سيحصل على تمويل مصرفي، نتفاوض فيه على سعر الفائدة، مشروع مدروس بعناية".

وتابع "ندرس أيضًا احتمالات إنشاء بطارية جديدة بالتوازي، وبنظام تمويلي جيد ومناسب لأن التكلفة تصل أحيانا إلى 200 مليون دولار، تعيد الشركة للعمل بـ 3 أو 4 بطاريات في وقت واحد".

وأوضح رئيس الشركة القابضة، أن خطة تطوير أداء شركة الكوك، تشمل أيضًا تقليل مديونية الشركة لدى شركة الحديد والصلب الشقيقة لها، والتي تخطت 360 مليون جنيه حتى الآن.

وقال نافع "نحاول تقليل وسداد مديونية شركة الحديد والصلب لصالح فحم الكوك، والتي تزيد عن حوالي 360 مليون جنيه، بالإضافة إلى أننا وضعنا حدود لسحب الحديد والصلب من شركة الكوك".

وتحدث نافع عن الأزمات التي تواجه الشركة، مثل ندرة الفحم الحجري، قائلًا "نحاول تدبير شحنات فحم للشركة، بالإضافة إلى توفير سيولة كمساعدة للشركة".

وأضاف "نحاول أيضًا الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية لفصل خط الغاز لأن البطارية كانت تولد الغاز وكانت الشركة تصدر هذا الغاز لشركة المطروقات، لكن هذا لم يعد يحدث".

وتعمل شركة النصر لصناعة الكوك، في إنتاج الكوك والمنتجات الكيماوية الأساسية والأسمدة الآزوتية.

وخلال العام المالي 2016-2017، تحولت الشركة للربحية، حيث حققت أرباحًا بقيمة 161 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 257.6 مليون جنيه العام الماضي السابق له.