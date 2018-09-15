البطاطس عند 7 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة، بسوق العبور اليوم السبت، عند نفس أسعارها بالأمس، وفقا لبيانات السوق.

وتراوح سعر الطماطم بين 3.8 و5.6 جنيه، والبطاطس بين 5.5 و7 جنيهات، والبصل بين 3 و4 جنيهات.

وتراوح سعر البرتقال الصيفي بين 5 و7 جنيهات، والعنب البناتي الأصفر بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، والكانتلوب بين 5 و7 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضراوات:

الطماطم بين 3.8 و5.6 جنيه.

البطاطس بين 5.5 و7 جنيهات.

البصل بين 3 و4 جنيهات.

الكوسة بين 5 و7.5 جنيه.

الفاصوليا بين 20 و25 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه.

الملوخية بين 1.5 و2 جنيه.

الخيار البلدي بين 3 و4.5 جنيه.

البامية بين 7 و10 جنيهات.

القلقاس بين 2 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 5 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4 و9 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 8 جنيهات و12 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 8 جنيهات و10 جنيهات.

الكانتلوب بين 5 و7 جنيهات.

المانجو العويس بين 17 و23 جنيها.

المانجو الزبدية بين 13 و16 جنيها.

المانجو البلدي بين 10 و12 جنيها.