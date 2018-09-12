"ميدور" تحصل على تسهيلات ائتمانية بقيمة 100 مليون دولار من بنك مصر

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في بنك مصر، لمصراوي، اليوم الأربعاء، إن البنك وافق على ضخ تسهيلات ائتمانية بقيمة 100 مليون دولار لشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور"، بضمان عقود تصدير.

وأشار المصدر، إلى أن هذه التسهيلات قصيرة الأجل لمدة عام واحد، وتجدد، ويبلغ سعر الفائدة 3.75% فوق الليبور وهو سعر الفائدة ما بين البنوك في لندن.

وتمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول نحو 98% من ميدور بشكل مباشر وغير مباشر بينما يمتلك بنك قناة السويس 2%.

وتعمل ميدور في مصر منذ نحو 17 عاما وهي الأولى في مصر وأفريقيا بين معامل تكرير البترول من حيث التعقيد التكنولوجي كما أنها المصفاة الوحيدة في مصر التي تمتلك ميناء خاصا بها ويقع ذلك الميناء في الدخيلة بالاسكندرية.

وتغطي مصفاة ميدور الواقعة على مساحة 500 فدان في غرب مدينة الاسكندرية الساحلية نحو 25% من الاستهلاك المحلي لمصر من المواد البترولية.