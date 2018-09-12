وزير المالية: التعريفة الجمركية الجديدة أعفت أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة

كتب- مصطفى عيد:

قال وزير المالية، محمد معيط، إن أبرز التعريفة الجمركية الجديدة أعفت جميع الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بالتعريفة الجمركية الجديدة، نشرته الجريدة الرسمية في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، تضمن تخفيضات على جمارك بعض السلع، وتثبيتها على أغلب السلع الأخرى.

وقال معيط في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن التعريفة الجديدة استحدثت بندا جديدا للأكياس المعقمة والمصنعة من مادة بوليمرات الاثيلين والمستخدمة في العمليات الجراحية.

وأضاف أن القطاع الزراعي والسلع الغذائية استحوذا على نصيب كبير من تيسيرات التعريفة الجمركية الجديدة حيث تم الأخذ بالتنسيق الدولي في سلع الأسماك والمنتجات السمكية والفاكهة خاصة اليوسفي وسلع أخرى عديدة بما يعكس رأي منظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو، وذلك دون المساس بفئة الرسوم الجمركية المخفضة المطبقة عليها أو المعفاة منها.

وتابع أنه تم إضافة أحد أنواع النباتات الطبية واسمه ايفدرا ince والذي يدخل في صناعات العقاقير الخاصة بعلاج أمراض الطب النفسي ضمن فئة الـ 2% فقط تشجيعًا لصناعة الأدوية الوطنية.

كما أضيف أصناف أخرى مرتبطة بالإنتاج الزراعي كالمبيدات والمطهرات لمكافحة الحشرات الزراعية مع الأبقاء على التعريفة الجمركية عليها إلى 5% فقط مثل مادة دي دي تي وهو ما يستهدف تشجيع صادرات مصر من السلع الزراعية.

وشملت التخفيضات الجمركية على السيارات التي تعمل بمحركين كهربائي وبنزين من 40% إلى 30% للسيارات سعة 1600 سي سي وللسعة الأعلى من 135% إلى 100% فقط مع إعفاء السيارات التي تستخدم محرك كهربائي فقط أما السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي فقد تم زيادة خفض فئة التعريفة الجمركية من 25% إلى 35% على جدول التعريفة، ( أي ارتفعت نسبة الخفض على البند الجمركي).

وبحسب معيط فإن التعريفة الجديدة شملت أيضا تخفيض الرسوم على عدد من السلع الأخرى، فمثلا تم خفض الرسوم الجمركية على مواد العناية الشخصية من معاجين الأسنان والحلاقة والصابون الطبي وكذلك على الملابس الرياضية من 60% إلى 40%.

كما تراجعت التعديلات الجمركية على الملابس المستخدمة في الوقاية المهنية والمصنعة من القطن أو الألياف التركيبية من 40% إلى20%، وعلى سكوترات الأطفال من 30% إلى 20%.

وقال البيان إن التعريفة الجمركية خفضت بشكل طفيف على الرسوم المفروضة على الأقلام فمثلًا الأقلام الجاف المصنعة من لدائن البلاستيك أصبحت 50% بدلا من 60% وأقلام الحبر السائل والرصاص بخزان أصبحت 40% بدلًا من 60%.

وتضمنت التعريفة الجمركية تخفيض على بعض أنواع من التلفزيونات إلى 40% مقابل 60%، مع تخفيض الرسوم علي واردات مصر من الزجاج الملون وغير المسلح والألواح الزجاجية المستخدمة في العمليات التصنيعية من 50% إلى 20%.

وأضاف معيط أن التعريفة استحدثت بندًا لإطارات التكوتوك وآخر لخزائن وشانونات لمقاومة الحريق بفئة مخفضة 10%، أما الكبائن الفارغة المستخدمة في الأجهزة الكهربائية وأجهزة الاتصالات فتم تخفيض رسومها إلتى 5% إلى جانب استحداث بند خاص لبيض دودة القز التي تم اعفائها تماما من الرسوم الجمركية وتشجيعا لتوفير الطاقة فقد تم استحداث بند للمبات الليد ومكوناتها حيث تم غعفاء الصمامات الثنائية الباعثة للضوء ونسبة 5% للأجزاء البلاستيكية والزجاجية.

وقال البيان إنه لعلاج التشوهات أيضا تم رفع رسوم مرشات الدش المصنعة من لدائن من 40% إلى 60% أما المصنعة من مادة الزنك فتم رفعها من 30% إلى 40%.