"كرم سولار" تستهدف جمع 500 مليون جنيه للمرحلة الأولى من خطة توسعاتها

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة كرم للطاقة الشمسية، في بيان اليوم الأربعاء، إنها وقعت اتفاقية شراكة مع مؤسسة التجاري للتمويل، لتصبح المستشار الاستثماري لعمليات تمويل الشركة.

وأضافت هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الشركة فى زيادة رأس مالها لتنفيذ مشاريعها في مجال اتفاقيات شراء الطاقة الشمسية بالقطاع الخاص.

وتهدف كرم سولار خلال المرحلة الأولية من الشراكة إلى جمع حوالي 500 مليون جنيه مصري لبناء وتشغيل المجموعة الأولى من المحطات.

وتعمل كرم سولار حاليا على إنشاء مشاريع طاقة بإجمالي إنتاجية 65 ميجاوات عبر شركتها التابعة كرم لبيع وتوزيع الكهرباء، والتي سيتم تمويلها من خلال المرحلة الأولى من التمويل.

وتتضمن هذه المشروعات مشروع بطاقة إنتاجية 23.5 ميجاوات لمجموعة الدقهلية، ومشروع توليد وتوزيع الطاقة بحجم 20 ميجاوات لشركة البدر للاستثمار والأسواق التجارية (أركان بلازا).

وقالت الشركة إنه "ما أن تبدأ هذه المحطات في العمل، ستضاف إلى قائمة مشاريع الشركة ومنها محطات: جهينة، فريدال، مزار، وأوريون للصناعات الغذائية".

وأشارت إلى أن بنك الاستثمار "التجارى للتمويل" سيقوم بتقديم خبراته الاستشارية الدولية لكرم للطاقة الشمسية أثناء إجراءات زيادة رأس المال، ومن ضمن ذلك إجراءات العناية المالية الواجبة، والتقييم، وإعداد المواد التسويقية، واختيار شركاء رأس المال".

وقالت ياسمين نصار، مديرة الاستثمار فى الشركة: "تعد هذه الشراكة خطوة هامة ضمن خطتنا لتمهيد الطريق لجذب المزيد من الاستثمارات".

وأضافت أن "الدافع الرئيسي وراء اختيار "التجارى للتمويل" هو خبرتهم في المغرب في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة ومن ذلك درايتهم الكاملة بأسواق الطاقة.. نتطلع قدماً لإتمام المرحلة الأولى من التمويل ومراحل أخرى فى المستقبل مع التجارى للتمويل".

وقال أحمد زهران، المدير التنفيذي لكرم للطاقة الشمسية: "في أقل من عام، تمكنت كرم سولار من التعاقد على مشاريع عديدة في مجال توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية للقطاع الخاص، بدأت بإجمالي محطات بطاقة إنتاجية ٠.٦ ميجاوات ووصلت اليوم إلى إجمالي تعاقدات ٦٥ ميجاوات. ومنذ ذلك الحين، قمنا ببناء أول مشروعان من مشروعات الطاقة الشمسية المتصلة بالشبكة وذلك بتمويل من بنك (التجارى وفا)، وقبل نهاية هذا العام سنكون قد سلمنا المشروع الثالث وأصبحنا فى منتصف مراحل إنشاء المشروع الرابع. هذا النمو السريع وخطط التوسع المستقبلية تحركنا خطوة أخرى إلى الأمام فى السوق كي نخلق منظومة مستدامة لتمويل مشروعات الطاقة الشمسية للقطاع الخاص فى مصر".

وقال إدريس براده، المدير العام للتجاري للتمويل: "في ظل الحاجة الملحة للتمويل فى مجال الطاقة المتجددة فى أفريقيا والشرق الأوسط، فإن دور التجارى للتمويل هو العمل كهمزة وصل بين مصالح القائمين على هذه المشاريع والمستثمرين الملائمين، وذلك كي نقوم بتوفير فرص استثمار جذابة فى أفريقيا والشرق الأوسط. نحن سعداء بالتعاون مع كرم سولار ونتطلع قدماً إلى بناء علاقة عمل قوية وطويلة المدى لمساعدة الشركة على تحقيق أهدافها فى التطوير".

يذكر أن التجاري للتمويل هي شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية التابعة لمجموعة التجارى وفا بنك.