أكثر الكلمات إنتشاراً

مذبحة الشروق تنسيق الجامعات تصفيات أمم أفريقيا سيول الخريف مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

شعبة الأسماك: توقعات بانخفاض الأسعار بعد بدء موسم الصيد بالبحر الأحمر

04:54 م الإثنين 10 سبتمبر 2018
شعبة الأسماك: توقعات بانخفاض الأسعار بعد بدء موسم الصيد بالبحر الأحمر

ارشيفية

كتبت- منار الرخ:

تتوقع شعبة الأسماك في غرفة غرفة القاهرة التجارية، أن تتراجع أسعار الأسماك خلال الفترة المقبلة، مع بدء موسم الصيد السنوي في خليج السويس والبحر الأحمر، منتصف الشهر الجاري.

وقال عبده عثمان، نائب رئيس شعبة الأسماك في غرفة القاهرة التجارية لمصراوي، بدء موسم الصيد سينعش أسواق الأسماك أكثر، متوقعًا أن تنخفض أسعار الأسماك خلال الفترة المقبلة.

وبحسب عثمان فإن أسعار الأسماك مستقرة منذ أكثر من شهرين، وذلك بسبب حالة من الركود في الأسواق واستقرار المعروض.

وينطلق موسم الصيد بخليج السويس والبحر الأحمر، في منتصف شهر سبتمبر.

ويتراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 18 إلى 25 جنيهًا، والسمك البوري بين 25 إلى 50 جنيهًا، وسعر قشر البياض بين 35 إلى 60 جنيهًا، بحسب ما قاله عثمان، لمصراوي.

وأضاف أن سعر كيلو الفيليه البلطي بين 50 إلى 80 جنيهًا، وسعر البياض البلدي بين 60 إلى 70 جنيهًا، وسمك الماكريل بين 20 إلى 35 جنيهًا للكيلو الواحد.

ويتراوح سعر كيلو سمك الوقار البلدي بين 200 إلى 220 جنيهًا للكيلو، والجمبري المجمد يترواح بين 150 إلى 300 جنيه للكيلو، وسمك القراميط بين 15 إلى 20 جنيهًا، وهو يعتبر من أكثر الأنواع اقبالا، وذلك بسبب انخفاض سعره، بحسب ما قاله عثمان.

الأسماك أسعار الأسماك موسم الصيد الغرفة التجارية

الخبر التالى:

التضامن توقع بروتوكول مشروع "بيوت الخير" بتكلفة 15 مليون دولار على 3 سنوات
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان