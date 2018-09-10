شعبة الأسماك: توقعات بانخفاض الأسعار بعد بدء موسم الصيد بالبحر الأحمر

كتبت- منار الرخ:

تتوقع شعبة الأسماك في غرفة غرفة القاهرة التجارية، أن تتراجع أسعار الأسماك خلال الفترة المقبلة، مع بدء موسم الصيد السنوي في خليج السويس والبحر الأحمر، منتصف الشهر الجاري.

وقال عبده عثمان، نائب رئيس شعبة الأسماك في غرفة القاهرة التجارية لمصراوي، بدء موسم الصيد سينعش أسواق الأسماك أكثر، متوقعًا أن تنخفض أسعار الأسماك خلال الفترة المقبلة.

وبحسب عثمان فإن أسعار الأسماك مستقرة منذ أكثر من شهرين، وذلك بسبب حالة من الركود في الأسواق واستقرار المعروض.

وينطلق موسم الصيد بخليج السويس والبحر الأحمر، في منتصف شهر سبتمبر.

ويتراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 18 إلى 25 جنيهًا، والسمك البوري بين 25 إلى 50 جنيهًا، وسعر قشر البياض بين 35 إلى 60 جنيهًا، بحسب ما قاله عثمان، لمصراوي.

وأضاف أن سعر كيلو الفيليه البلطي بين 50 إلى 80 جنيهًا، وسعر البياض البلدي بين 60 إلى 70 جنيهًا، وسمك الماكريل بين 20 إلى 35 جنيهًا للكيلو الواحد.

ويتراوح سعر كيلو سمك الوقار البلدي بين 200 إلى 220 جنيهًا للكيلو، والجمبري المجمد يترواح بين 150 إلى 300 جنيه للكيلو، وسمك القراميط بين 15 إلى 20 جنيهًا، وهو يعتبر من أكثر الأنواع اقبالا، وذلك بسبب انخفاض سعره، بحسب ما قاله عثمان.