تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم بالسوق المحلي

كتبت- إيمان منصور:

انخفضت أسعار الذهب في مصر بقيمة جنيهين للجرام خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستوياتها أمس الاثنين.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع خلال تعاملات اليوم إلى 631 جنيها مقابل 633 جنيها خلال تعاملات أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 541 جنيها، والجرام عيار 24 إلى 721 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 5048 جنيها.

وأرجع نادي نجيب تراجع أسعار الذهب المحلية إلى تراجع سعر المعدن عالميا.

وعالميا، تخلت أسعار الذهب عن مكاسبها المبكرة لتنخفض قليلا اليوم الثلاثاء مع تعافي الدولار الأمريكي ولكن حدت من الخسائر المخاوف المستمرة بشأن التجارة بين الولايات المتحدة والصين وعدم التيقن السياسي في بريطانيا بخصوص الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة رويترز.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.1 % إلى 1256.8 دولار للأوقية بحلول الساعة 0709 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى منذ 26 يونيو عند 1265.9 دولار في الجلسة السابقة.