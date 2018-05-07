سحر نصر: قانون أوبر وكريم يحفظ حقوق الدولة ويضمن خصوصية المواطن

كتب- مصطفى عيد:

قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن قانون "أوبر وكريم" الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، اليوم الإثنين، يحقق صياغة متوازنة تحفظ الأمن القومي للبلاد وتضمن خصوصية المواطن.

وقالت الوزيرة في بيان حصل عليه مصراوي، إنه "لم يفت الحكومة في هذا المشروع تحصيل حقوق الدولة، وأن تحقق مبدأ المساواة بين جميع المشتغلين في أنشطة النقل بجميع فئاتهم وهذا دور الدولة والحكومة".

وأضافت أن "الحكومة والبرلمان استطاعا فى هذا المشروع الوصول إلى صياغات متوازنة تحفظ للبلاد أمنها القومي، وتضمن خصوصية المواطنين وتحفظ للقطاع الخاص ممارسة نشاطه بحرية ومرونة وخلق جو من التنافسية".

وقالت الوزيرة، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات "أوبر وكريم" يشجع الشركات المصرية على الدخول والمنافسة في السوق.

"يعد هذا أول قانون للنقل الجماعي في منطقة الشرق الأوسط، ويوفر فرص عمل كثيرة وخدمة آمنة وراقية للمواطنين بأقل الأسعار، ويساعد على تقليل الزحام ويقلل التلوث"، وفقا لسحر نصر.

وتابعت الوزيرة، أن الموافقة على مشروع القانون يدعم مشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل التشاركي "للمساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي".

وأوضحت الوزيرة، أن مشروع القانون تم إعداده بالتشاور بين وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والداخلية والنقل والاتصالات، مع إجراء حوار مجتمعي مع الشركات العاملة فى مجال النقل التشاركى باستخدام تكنولوجيا المعلومات وسائقى التاكسى الأبيض، والاستفادة من تجارب الدول ذات الخبرة في هذا المجال.