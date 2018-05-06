التجاري الدولي يضع 25 ماكينة صراف آلي في كل فروع كارفور

كتبت- منال المصري:

قال البنك التجاري الدولي مصر CIBفي بيان صحفي اليوم الأحد إن وضع 25 ماكينة صراف آلي للمعاملات النقدية وخدمات إيداع النقود في كل فروع كارفور سوبر ماركت في جميع أنحاء الجمهورية.

وتهدف الخدمة في توفر خدمة إعادة تدوير النقدية والتي تم تصميمها خصيصًا لتوفير خدمات نقدية أكثر كفاءة لسلسة كارفور مصر وهو واحد من أكبر عملاء البنك، بحسب ِلبيان .

وقال محمد فرج -الرئيس التنفيذي للخدمات البنكية الإلكترونية ورئيس قطاع المعاملات المصرفية الدولية بالبنك التجاري الدولي-مصر إن "تبني واعتماد ماكينات إعادة التدوير النقدية كجزء من التزامنا بالتنمية المستدامة لمساعدة النظام البيئي قد قام بإحداث تغييرًا جذريًا بالسوق المصرفي".

وأضاف أن البنك سيواصل التركيز على التوسع وتطوير شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة بنا وكذلك إضافة المزيد من الخدمات والحلول المبتكرة بهدف توفير تجربة بنكية يومية أكثر سهولة وراحة لعملائنا.

ونقل البيان عن جان لوك غرارياتو -مدير كارفور مصر-مجموعة ماجد الفطيم للتجزئة- قوله "نحن في مجموعة ماجد الفطيم ننظر دائمًا إلى الطرق المبتكرة والرقمية لتحسين التميز التشغيلي الذي يحررنا بدوره للتركيز على عملائنا."

وأوضح أن "هذا التعاون لا يساعد على تبسيط عمليتنا التجارية فحسب، بل أنه يوفر أيضًا ماكينات الصراف الآلي في كل متاجرنا مما يساهم في تعزيز خدماتنا التي نقدمها لعملائنا من خلال الحلول المبتكرة لكي نضمن لهم أسعد اللحظات كل يوم."