ما هي المناطق المستفيدة بباقات الإنترنت السريع من المصرية للاتصالات؟

كتبت- شيماء شلبي:

قال مسؤول في قطاع الاتصالات، إن عملاء الإنترنت الأرضي لشركة المصرية للاتصالات "we"، الذين سيستفيدون من سرعاتها الجديدة للإنترنت هم سكان المدن الجديدة مثل 6 أكتوبر ومدينتي والرحاب.

وأعلنت المصرية للاتصالات، الأسبوع الماضي، عن توفير سرعات للإنترنت الأرضي، غير مسبوقة، وطالبت العملاء بالتواصل مع خدمة العملاء، لمعرفة السرعة القصوى الممكنة للخطوط التابعة لهم والباقة المقترحة قبل الاشتراك، وذلك من خلال زيارة أقرب فرع من فروع WE أو الاتصال بخدمة العملاء على الرقم (111) أو الرقم 19777.

وقال المسؤول إن العملاء الذين سيستفيدون من السرعات العالية هم سكان المدن الجديدة أو المجمعات السكنية المغلقة، التي تم بناؤها وتوصيلها بشبكات الفايبر بدلًا من النحاس من السنترال وحتى الكابينة.

وبحسب المصدر فإن السرعات الجديدة والتي تصل إلى ١٠٠ ميجابايت بالثانية سيستفيد منها سكان هذه المناطق بينما المناطق الأخرى لن تصل إلى هذه السرعة.

وأضاف أن خطة الشركة لإحلال الكابلات النحاسية بالفايبر لم تغط ثلث الجمهوية حتى الآن، والمناطق التي تم إحلالها ستشهد سرعات مختلفة تستند إلى حدود الكابلات الفايبر والكثافة السكانية.

وكانت الشركة قالت في بيانها الأسبوع الماضي، إن الباقات الجديدة تتيح 5 سرعات مختلفة، حيث تتوافر سرعة 5 Mbps بسعر 110 جنيهات، وسرعة 15 Mbps بسعر 150 جنيها، وسرعة 25 Mbps بسعر 200 جنيه، وسرعة 50 Mbps بسعر 250 جنيها، وسرعة 100 Mbps بسعر 300 جنيه".

"وعند انتهاء سعة التحميل، يستمتع العميل بإنترنت بلا حدود بسرعة 1 Mbps، وفي حالة رغبة العميل العودة إلى السرعة الأصلية في نفس الشهر يمكنه شحن أي من السعات الإكسترا بأسعار مميزة"، بحسب البيان.

ويمكن للعملاء الحاليين التحويل لباقات WE إنترنت من خلال فروع الشركة أو الاتصال بخدمة العملاء (111) أو (19777) أو من خلال منافذ التحصيل التابعة لفوري أو مصاري أو BEE أو من خلال موقع الشركة الإلكتروني www.te.eg، وفقا للبيان.

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