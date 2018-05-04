لماذا زاد إقبال المصريين على بنزين 95 الجديد؟

كتب- أحمد السيد:

قال مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن ارتفاع استهلاك البنزين 95 الجديد ذو العلامة التجارية، الذى تم طرحه في الأسواق في فبراير الماضي، من خلال منافذ تسويق شركتي إكسون موبيل وتوتال، بنسبة 480%، يرجع إلى زيادة إقبال المواطنين على تزويد سياراتهم بهذا النوع الجديد من البنزين.

وبحسب المصدر، فإن المنتج الجديد يعمل على تحسين أداء المحركات والحفاظ عليها ورفع كفاءتها، بالإضافة إلى أنه يجعل استهلاك السيارات من الوقود أقل مقارنة باستخدام الأنواع الأخرى من البنزين.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت خلال فبراير الماضي عن طرح منتج جديد من البنزين باسم بنزين 95 سوبر بلس، لشركتي موبيل وتوتال، بنفس سعر منتج بنزين 95.

وبحسب تصريحات طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في بيان أمس الخميس، فإن استهلاك البنزين 95 الجديد ذو العلامة التجارية، قد ارتفع بنسبة 480%، ليصل متوسط الاستهلاك إلى 530 ألف لتر يوميا حتى شهر أبريل الماضي بالمقارنة بـ110 ألف لتر يوميا قبل بداية يونيه 2017.

وأضاف الملا، أن طرح البنزين الجديد من خلال منافذ محطات الشركتين يعد مرحله أولى وستلحق بهما باقي شركات التسويق العاملة بالسوق المصري.

وبحسب الوزير، فإن طرح البنزين الجديد أدى إلى زيادة في إجمالي استهلاك البنزين 95 ككل من إجمالي البنزين المباع بنوعيه 80 و92 إلى 2% في أبريل الماضي مقابل نسبة 0.4% في يونيه 2017.

وبحسب تصريحات سابقة لهشام العمروسي رئيس إكسون موبيل مصر، فإن الهدف من طرح المنتج الجديد هو تلبية مطالب السوق المحلية من خلال توفير منتجات من البنزين تحافظ على كفاءة السيارات.

وقال العمروسي إن البنزين 95 الجديد يحتوي على تكنولوجيا متطورة تعمل على تنظيف أكثر الأماكن حيوية في المحرك ومنها نظام الوقود والصمامات كما تعمل على تكوين طبقة حماية لمنع الرواسب الضارة من التراكم مرة أخرى وكذلك تساعد على الحماية من الصدأ والتآكل.

وقال المصدر في وزارة البترول، إن هناك لجنة لمراجعة تكلفة بنزين 95 لتعديل سعره بصفة دورية طبقا لتغير التكلفة، مشيرا إلى أن سعر بنزين 95 محرر بالكامل ولا يتم دعمه، ولهذا فإن تسعيره يتم من خلال وزير البترول وليس رئيس الوزراء كما هو الحال بالنسبة لباقي المنتجات المدعمة، سواء بنزين 80 أو 92 أو السولار.

وبحسب المصدر، فإن الشركات تحصل علي بنزين 95 من الهيئة العامة للبترول وتقوم باستخدام إضافات لتحسين خواصه وتسويقه بعلامتها التجارية.

"هذه الخواص تساعد المحرك على العمل بكفاءة أعلى وتمنح المستهلك الكثير من الكيلومترات بنفس كمية الوقود وذلك طبقا لمراكز أبحاث الشركة"، بحسب المصدر.

وتتحمل الشركات تكلفة الإضافات الخاصة بمنتج بنزين 95، ليتحول إلى المنتج الجديد 95 سوبر بلس.

وقد بدأت شركة اكسون موبيل في تسويق المنتج الجديد بنزين 95 سوبر بلس، في حوالي 84 محطة تابعة للشركة، وارتفع عدد المحطات التي تسوق فيها البنزين الجديد غلى نحو 100 محطة.

وتمتلك توتال حوالي 237 محطة خدمة في جميع أنحاء مصر، حيث تقدم وقود توتال إكسيليوم 95 بنفس سعر وقود 95 العادي في 50 محطة خدمة تابعة لشبكة محطات توتال على مستوى مصر.

وتسعى وزارة البترول بحسب تصريحات سابقة لوزير البترول طارق الملا، في فبراير الماضي، إلى جذب المستهلكين لاستخدام بنزين 95، بدلا من بنزين 92 الذي لا ستزال الدولة تدعمه.

وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود في نهاية يونيو الماضي، حيث وصل سعر لتر بنزين 92 إلى 5 جنيهات بدلًا من 3.50 جنيه، ولتر بنزين 80 إلى 3.65 جنيه بدلًا من 2.35 جنيه، ولتر السولار إلى 3.65 جنيه بدلًا من 2.35 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 160 قرشًا إلى 2 جنيه، كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 6.6 جنيه للتر بدلا من 6.25 جنيه، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 30 جنيهًا بدلا من 15 جنيها، وأسطوانة البوتاجاز للقطاع التجاري من 30 إلى 60 جنيها