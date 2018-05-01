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    اليوم.. انطلاق الاجتماعات التحضيرية للجنة المصرية السعودية بالرياض

    11:27 ص الثلاثاء 01 مايو 2018
    اليوم.. انطلاق الاجتماعات التحضيرية للجنة المصرية السعودية بالرياض

    اللجنة السعودية المصرية المشتركة

    كتبت - إيمان منصور:

    انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات الاجتماعات التحضيرية للجنة المصرية السعودية المشتركة بالرياض في دورتها السادسة عشر بهدف تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة تلقى مصراوي نسخة منه.

    وستعقد اجتماعات الشق الفني للجنة على مدار اليوم وغد على أن تختتم اللجنة أعمالها على المستوى الوزاري الخميس المقبل، وفقا للبيان.

    يترأس اللجنة المشتركة عن الجانب المصري الوزير طارق قابيل، وعن الجانب السعودي ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار بالمملكة.

    وقال سعيد عبد الله، رئيس الوفد المصري خلال الاجتماعات التحضيرية، إن اللجنة ستتناول عددا كبيرا من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين تتضمن تعزيز التجارة وإقامة المعارض، وحماية المستهلك، بالإضافة إلى مجالات التعاون الصناعي، والتعاون في مجال المواصفات والمقاييس، إلى جانب التعاون المالي والمصرفي، والجمركي.

    وأضاف عبد الله أن اللجنة ستتطرق أيضا إلى موضوعات التعاون في مجال الحجر الزراعي والبيطري، والثروة السمكية والتعاون في مجال الصحة، ومجالات النقل والاستثمار والإحصاء والمجال الأمني، ومجالات البترول والمعادن.

    وبحسب عبد الله، ستناقش اجتماعات اللجنة، كذلك التعاون في مجالات التخطيط، والنقل الجوي، والموارد المائية، والكهرباء والطاقة، والاتصالات، بالإضافة إلى التعاون في مجال الجودة.

    وقال يحيى حليم، رئيس المكتب التجاري المصري بالرياض، إنه سيتم على هامش فعاليات اجتماعات اللجنة تنظيم سلسلة من الندوات مع الجالية المصرية بالمملكة، ومع رجال الأعمال السوريين (المستثمرين بالمملكة)، ومع عدد من رجال الأعمال اليمنيين المقيمين بالمملكة والمهتمين بالاستثمار في السوق المصري.ش

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