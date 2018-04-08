بنك التنمية الصناعية يستهدف زيادة أرباحه إلى مليار جنيه بنهاية العام

كتبت-منال المصري:

قال حامد السعدني، المدير العام الرئيسي لبنك التنمية الصناعية والعمال المصري، إن البنك يستهدف تحقيق نقلة نوعية في حجم أرباحه لتصل إلى مليار جنيه في نهاية العام الجاري مقارنة بـ 473 مليون جنيه في نهاية العام الماضي.

ويأتي ارتفاع أرباح البنك من زيادة أعماله في تمويل البرامج التنموية المختلفة مثل التمويل العقاري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشروعات الكبرى فضلا عن اتجاه البنك لإصدار منتجات جديدة خلال العام الجاري، بحسب السعدني.

ويعتزم البنك الانتهاء من نقل إداراته من عمارة إيفرجرين في شارع طلعت حرب إلى أحد المباني، في شارع القصر العيني في شهر يونيو أو يوليو القادم بهدف تجميع كل إدارات البنك الموزعة في 4 فروع مختلفة في مقر واحد .

وأوضح أن البنك انتهى من التعاقد على 3 فروع جديدة في مكرم عبيد وصلاح سالم والحجاز وسيتم افتتاحها قريبا.

كما يعتزم البنك إطلاق 3 فروع أخرى خلال العام الجاري في السويس والإسماعيلية والمنيا كما يدرس البنك فتح فروع جديدة بالمهندسين ووسط البلد والمعادي، بحسب السعدني.

ويستهدف البنك زيادة عدد الفروع إلى 50 فرعا مقابل 18 فرعا حاليا خلال ثلاث سنوات.