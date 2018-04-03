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نمو عائدات تونس من السياحة 23% في الربع الأول من 2018

03:50 م الثلاثاء 03 أبريل 2018
نمو عائدات تونس من السياحة 23% في الربع الأول من 2018

القاهرة- وكالات:

قالت الحكومة التونسية، اليوم الثلاثاء، إن عائدات السياحة زادت 23% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي، مع تعافي القطاع من آثار هجمات دامية في 2015.

وذكرت وزارة السياحة أن العائدات بلغت 457 مليون دينار (190.63 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام ارتفاعا من 371 مليون دينار في الفترة نفسها من 2017، بحسب وكالة رويترز.

وبعد ثلاث سنوات من هجومين داميين قتل فيهما متطرفون عشرات السياح في فندق بمنتجع سوسة وفي متحف باردو، بدأت وكالات السفر العالمية الكبرى في العودة إلى تونس هذا العام في مؤشر على تعافي السياحة مع تحسن الوضع الأمني بشكل كبير.

ويمثل قطاع السياحة في تونس حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي وتعتبر مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة والتوظيف.

وفي فبراير الماضي قالت وزيرة السياحة سلمى اللومي إن تونس تتوقع استقبال حوالي ثمانية ملايين سائح هذا العام للمرة الأولى.

السياحة تونس وزارة السياحة

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