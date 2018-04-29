نجيب ساويرس: الوضع الاقتصادي الحالي في مصر مُبشر

كتب- مصطفى عيد:

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس إن الوضع الاقتصادي في مصر مبشر حاليا بشكل عام "وسيشهد 4 أو 5 سنوات كويسين".

وأضاف، في مؤتمر حابي للاستثمار، اليوم الأحد، أن أكبر المشكلات التي كانت تواجه المستثمرين قبل التعويم هي وجود سعرين للدولار، وهو ما تم القضاء عليه بالتعويم وتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي بشجاعة.

وقال إن مصر بها فرص جيدة للاستثمار، لكن الوصول لها ليس سهلا، وهناك قطاعات واعدة مثل الزراعة والتصنيع الزراعي واللوجستيات والخدمات.

وطالب ساويرس وزارة الاستثمار بتوفير فرص مشروعات للمستثمرين بدراسات جدوى مبدئية وتكون جاهزة للتنفيذ، ولا تواجه أي معوقات.

وبحسب ساويرس فإن لائحة قانون الاستثمار كان من الممكن أن تخرج بشكل أفضل مما خرجت عليه، حيث إن أمورا تمت مناقشتها أثناء الحوار المجتمعي بشأن اللائحة، ولكنها خرجت بخلاف ما تمت التوصية به.

وأضاف ساويرس أنه رغم الإصلاحات الأخيرة، فهناك بعض المعوقات تواجه مناخ الاستثمار حتى الآن.

وتابع ساويرس: "مازالت آلية الشباك الواحد لم تفعل، كما أن الحاجة للموافقات الأمنية تشمل قطاعات كثيرة لا ضرورة فيها لهذه الموافقات، كما يحدث أحيانا تأخر في الرد أو رفض غير مبرر".

وذكر ساويرس أنه رغم التحسن في منظومة الأراضي في مصر، إلا أن تخصيصها مازال يستغرق الكثير من الوقت.