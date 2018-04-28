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أسعار الذهب تستقر بتعاملات السبت

03:33 م السبت 28 أبريل 2018
أسعار الذهب تستقر بتعاملات السبت

كتبت- شيماء حفظي:

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الذهب استقرت اليوم عند مستوى 650 جنيها للجرام عيار 21، وهي نفس أسعار الأمس، نتيجة العطلة الأسبوعية الرسمية في البورصات العالمية.

وسجل الذهب عيار 18 قيمة 557 جنيها للجرام، وعيار 24 سجل 743 جنيها للجرام، والجنيه الذهب 5200 جنيه.

أسعار الذهب غرفة القاهرة التجارية نادي نجيب

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