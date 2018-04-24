"بتروسيله" تعتزم استثمار 55 مليون دولار في البحث عن البترول العام المقبل

كتب- أحمد السيد:

تعتزم شركة "بتروسيله للبترول" استثمار نحو 55 مليون دولار خلال العام المالي المقبل، في عمليات البحث والاستكشاف عن النفط في مصر، وفقا لطاهر عبد الرحيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.

وتقوم الشركة، التي تعد كيانا مشتركا بين الهيئة العام للبترول وشركة ميرلون الأمريكية، بالاستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي بمنطقة امتياز الفيوم وتمتلك 3 منصات تعمل بمنطقتي أبو رواش والقرى البحرية بمحافظة الفيوم، حيث تعلم على الاستكشاف والتنقيب في حقول سيلا وترسا وكحك.

وقال عبد الرحيم، إن الشركة نجحت خلال الأسبوع الماضي، في زيادة إنتاجها من النفط الخام بنحو 1000 برميل، ليصل الإنتاج إلى 7 آلاف برميل من النفط الخام يوميا من خلال بدء الإنتاج من البئر الاستكشافى عبود.

وأضاف "لدينا خطة لزيادة الإنتاج خلال الشهرين القادمين إلى 7.5 ألف برميل يوميا من النفط الخام".

وبحسب عبد الرحيم، فإنه من المخطط حفر 8 آبار منهم 6 تنمية وبئرين استكشافيين، خلال موازنة العام المالي الجديد، باستثمارات 20 مليون دولار في عدة مناطق بالفيوم منها طامية وعين السيليين.

ووفقا لتصريحات سابقة لرئيس الهيئة العامة للبترول، عابد عز الرجال، فإن الهيئة نجحت في زيادة معدلات إنتاج الزيت الخام، بنحو 4.3% ليصل إلى 657 ألف برميل يوميا حاليا مقابل 630 ألف برميل يوميا قبل عام.

ونجحت شركة بتروسيله، وفقا لما يقوله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، في خفض تكلفة إنتاج برميل النفط الخاص بالشركة من نحو 13 دولارا للبرميل، إلىالي نحو 5 دولارات للبرميل، من خلال وقف استيراد المواد الكيماوية التي تستخدم في اسالة الخام، "تكلفة استيراد المواد الكيماوية كان يصل سنويا إلى 4.5 مليون دولار"، وفقا لعبد الرحيم.