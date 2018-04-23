وزير قطاع الأعمال: تحديث نظم المعلومات ضمن خطة تطوير الشركات التابعة

كتبت- شيماء حفظي:

قال خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، إن دعم شركات قطاع الأعمال بتكنولوجيا المعلومات يمثل جزءًا أساسيا في خطة تطويرها بما يسهم في تحسين الأداء والكفاءة الإنتاجية وتنمية حجم الأعمال.

وأضاف الوزير، خلال كلمته باللقاء الثالث لجمعية "اتصال" - التي تضم عددا من الشركات المصرية العاملة في مجال الاتصالات والإلكترونيات والبرمجيات - فى إطار مبادرة "Meet The Government"، إن الوزارة حريصة على دعم الشركات التابعة لها وزيادة حصتها السوقية.

وقال الوزير، إن قطاع الأعمال العام أصل مهم من أصول الدولة والوزارة لديها خطة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لها تشمل إعادة هيكلة فنية ومالية وإدارية، وإعادة تأهيل العنصر البشري.

وأضاف أن هناك فرصا كبيرة للنمو في عدد من الصناعات التي تعمل بها الشركات على الرغم من وجود العديد من التحديات أمام الشركات الخاسرة من بينها مشكلات في الهيكل المالي ونظم التكاليف والإدارة والتمويل والتسويق، في ظل وجود عدد من الشركات الرابحة والقوية في مجالها بما يؤهلها للتوسع إقليميا ودوليا.