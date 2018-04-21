"محمد صلاح" بـ50 جنيهاً.. بلح رمضان بنكهة "كأس العالم" هذا العام

كتبت- دينا خالد:

تحمل أسماء بلح رمضان هذا العام طابعًا كرويًا مع عودة مصر للعب في مونديال كأس العالم بعد غياب أكثر من 28 عاماً.

وتنوعت أسماء البلح ما بين "محمد صلاح"، لاعب المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، و"المونديال"، و"الهاتريك"، لتكون الأغلى بين البلح المطروح في الأسواق، وفقاً لتجار تحدثوا لـ"مصراوي" في منطقة بين السورين بالموسكي.

ويقول سيد سنوسي، أحد تجار البلح في منطقة بين السورين بالموسكي، إن أسعار البلح مستقرة نسبياً هذا العام، وأن أسماءه تحمل طابعاً رياضياً، حيث حمل أفضل نوع من البلح اسم "محمد صلاح" لاعب المنتخب الأشهر، والذي وصل سعره إلى 50 جنيهاً للكيلو.

ويبلغ سعر بلح "المونديال" 45 جنيهاً، وبلح "هاتريك" 35 جنيهاً، وفقاً لسنوسي.

وتأهلت مصر إلى مونديال كأس العالم لكرة القدم المقررة في روسيا في الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو المقبل، ومن المقرر أن تلعب مبارياتها ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم روسيا والسعودية وأوروجواي.

وقال سنوسي إن بلح "محمد صلاح" هذا العام هو أفضل الأنواع، وكان يطلق عليه من قبل لقب بلح "محمد أبوتريكة"، لاعب الأهلي والمنتخب السابق.

وأضاف أن سعر كيلو بلح الأسطورة "30 "جنيهاً، كما أن سعر كيلو بلح "الحوت الأزرق" 40 جنيهاً، وهو يحمل اسم اللعبة الشهيرة التي استحوذت على اهتمام إعلامي كبير خلال الفترة الماضية، ويعتقد أنها سبب بعض حالات الانتحار بين الشباب.

ويبلغ سعر كيلو البلح السكوتي 18 جنيهاً، والبلح المركابي الأسواني 22 جنيهاً للكيلو، وبلح الجنديلة 20 جنيهاً للكيلو، وبلح قرن الغزال 25 جنيهاً للكيلو.

وبحسب سنوسي فإن كيلو البلح العينات يبلغ 16 جنيهاً، وكيلو البلح الأبيض الغزال 15 جنيهاً، وبلح البرتمودة 20 جنيهاً للكيلو.

ويرى سنوسي أن المصريين يقبلون على البلح الأسواني ويزيد الإقبال على البلح السكوتي والمركابي والبرتمودة، نظراً لأن أسعارها جيدة.

ويحذر سنوسي من وجود أنواع مجهولة ورخيصة من البلح يتراوح سعرها ما بين 9 و12 جنيهاً، تكون "مخزنة وفاسدة" على حد قوله.

ويصف سنوسي الإقبال على شراء البلح هذا العام بالمتوسط، لكنه يتوقع أن يزداد الإقبال كلما اقترب رمضان.