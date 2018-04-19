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بنك القاهرة يرفع سعر الدولار أمام الجنيه مع بداية التعاملات

10:54 ص الخميس 19 أبريل 2018
بنك القاهرة يرفع سعر الدولار أمام الجنيه مع بداية التعاملات

كتب - مصطفى عيد:

رفع بنك القاهرة سعر صرف الدولار أمام الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وارتفع سعر العملة الأمريكية في بنك القاهرة إلى 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع مقابل 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع مساء أمس.

بينما استقر سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا أيضا في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنوك البركة وكريدي أجريكول وأبو ظبي الإسلامي وقناة السويس عند 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع.

بنك القاهرة الجنيه الدولار

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