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الذهب يرتفع جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم

04:33 م الثلاثاء 17 أبريل 2018
الذهب يرتفع جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الذهب بنحو جنيه واحد، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في مصر مقارنة بمستويات أمس الإثنين.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع جنيها واحدا ليسجل 661 جنيها، خلال تعاملات اليوم.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 567 جنيها، والجرام عيار 24 نحو 755 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5288 جنيها.

وبحسب وكالة رويترز، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1347.81 دولار للأوقية.

في الوقت نفسه، تحسنت شهية المستثمرين للمخاطرة بفعل التوقعات التي ترجح عدم التصعيد العسكري الفوري في سوريا عقب ضربات صاروخية شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مطلع الأسبوع، وهو ما حد من مكاسب المعدن الأصفر.

أسعار الذهب نادي نجيب الغرفة التجارية

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