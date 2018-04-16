المساهم الرئيسي يبيع 8.2% من أسهم أوراسكوم للتنمية مصر لمستثمرين

كتب - مصطفى عيد:

قالت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، إن المساهم الرئيسي فيها شركة أوراسكوم القابضة للتنمية باعت نحو 18.2 مليون سهم من أسهمها في الأولى بنسبة 8.2% تقريبا من إجمالي أسهم رأسمال أوراسكوم للتنمية مصر، إلى مجموعة من المستثمرين.

وبحسب بيان من أوراسكوم للتنمية مصر للبورصة، اليوم الإثنين، تمت صفقة بيع الأسهم من خلال سوق العمليات الخاصة بالبورصة المصرية.

وقال خالد بشارة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لأوراسكوم للتنمية مصر، إن عملية البيع تأتي كجزء من استراتيجية شركة أوراسكوم القابضة للتنمية لتحسين حجم السيولة، ونسب التداول على الأسهم والذي تم الإعلان عنه سابقا.

كما تأتي عملية البيع تأتي أيضا في إطار تطبيق نظام إثابة وتحفيز العاملين بإجمالي 2% من أسهم رأسمال أوراسكوم للتنمية مصر وذلك بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة والتي عقدت في 19 مارس الماضي، بحسب بشارة.

وذكر بشارة أنه بإتمام هذه الصفقة سترتفع نسبة التداول الحر إلى 25% من أسهم الشركة.